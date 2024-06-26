Пользователи смогут пообщаться с виртуальной звездой или любимчиком публики.

Компания Google продолжает экспериментировать с различными функциями и следовать популярным трендам — в скором времени технологический гигант может представить чат-бота с искусственным интеллектом, благодаря которому пользователи смогут создавать двойников знаменитостей и лидеров мнений, сообщается в материале сайта TechSpot, ссылающегося на публикацию издания The Information.

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Источник фото: Pixabay

Новая функция будет основана на большой языковой модели Google Gemini и предложит ряд звёзд и лидеров мнений на выбор — сообщается, что компания уже ведёт переговоры с некоторыми знаменитостями, но с кем конкретно, пока не раскрывается.

Данная разработка не является новой, так как ранее ряд компаний внедрили данную возможность в свои продукты — первопроходцем в данной области стал сервис Character.AI, который предложил пользователям возможность создания собственных чат-ботов на основе реальных людей и вымышленных персонажей, что позволило пообщаться с целым рядом знаменитостей, таких как Илон Маск, или с компьютерными героями, например, Марио.

В настоящий момент информации о новой функции Google не так уж и много, но уже известно, что она позволит создавать чат-ботов при помощи описания их внешности и отличительных черт характера, поэтому у пользователей будет простор для фантазии и появится возможность создания уникального чат-бота или же двойника какой-либо личности.

Отмечается, что по описанию данная разработка похожа на функцию Google Gems, которая также даёт пользователю возможность наделять чат-бота Gemini определёнными способностями и особенностями, но новая функция, как утверждает источник, будет иметь ряд отличительных черт.

При этом пока неизвестно, предоставит ли Google доступ к своей новой разработке широкому кругу лиц, или ограничит её существование недрами своей лаборатории.