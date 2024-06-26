Кроме того, новая модель получила 50-Мп основную камеру.

Смартфон Vivo Y28s 5G уже появлялся в ряде утечек, а сегодня состоялся его официальный запуск на глобальном рынке — устройство получило неплохое оснащение и пришло на смену модели Vivo Y27, дебютировавшей в ноябре прошлого года, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Новинка оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 6300, LCD-дисплеем, имеющим диагональ 6.5 дюйма, разрешение HD+, частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 840 нит, с каплевидным вырезом, тонким обрамлением по краям и толстым нижним краем, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 256 ГБ.

На задней стороне устройства расположился прямоугольный модуль камеры с 50-Мп основным датчиком и 2-Мп дополнительным, а на передней стороне можно обнаружить селфи-камеру с разрешением 8 Мп. Новинка имеет встроенные фильтры и поддержку ночного режима.

Питанием смартфон снабжает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Отмечается, что на рынках Европы, Тайваня, Малайзии и Таиланда новинка поставляется без зарядного устройства в комплекте.

Кроме того, новая модель имеет корпус с защитой от пыли и брызг по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, 3.5-мм разъём для наушников, порт USB Type-C, слот для карт памяти microSD, а также поддержку двухдиапазонного Wi-Fi, 5G и Bluetooth.

Новинка поставляется в двух цветовых оформлениях — фиолетовом (Twinkle Purple) и коричневом (Mocha Brown). Информацией о стоимости смартфона Vivo Y28s 5G производитель пока не делится.