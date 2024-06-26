Частоты CPU и GPU специальной версии чипа Snapdragon 8 Gen 3 повышены.

Уже совсем скоро компания Nubia планирует презентовать свой новый флагманский смартфон RedMagic 9S Pro, но уже сейчас не теряет зря времени, пытаясь заинтересовать потенциальных покупателей новинки небольшими порциями данных о возможностях новой модели — сегодня производитель подтвердил, что новинка будет оснащена разогнанной версией флагманского чипсета от Qualcomm, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Благодаря опубликованному компанией рекламному изображению, стало ясно, что смартфон Nubia RedMagic 9S Pro, как и предполагалось ранее, получит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который сможет достигать более высоких тактовых частот — до 3.4 ГГц для CPU и до 1 ГГц для GPU. Это позволит новинке демонстрировать более высокие показатели в играх и приложениях.

Подавляющее большинство флагманских моделей других производителей использует стандартный вариант Snapdragon 8 Gen 3 с частотой до 3.3 ГГц, но есть и исключение — в серии Samsung Galaxy S24 применяется чип Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, способный работать на тактовой частоте до 3.4 ГГц.

Производитель использует такой подход не впервые — модель предшествующего поколения, RedMagic 8S Pro, была снабжена чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, который представлял собой разогнанную версию стандартного чипсета.

Ранее компания намекнула, что смартфон RedMagic 9S Pro сможет предоставить геймерам весьма высокую производительность и расширенные возможности. Подробностями о новинке производитель должен поделиться уже 3 июля, когда состоится официальная презентация новой модели.