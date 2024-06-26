Кроме того, новинка получила основную камеру на 50 Мп и ёмкий аккумулятор.

Бренд Motorola пополнился новой моделью смартфона, глобальная версия которого получила название Moto G85 5G и является копией Moto S50 Neo, представленной в Китае – новинка обзавелась ярким экраном, чипом среднего уровня и 50-Мп основной камерой, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Motorola Moto G85 5G имеет тонкий дизайн со скруглёнными углами и чуть приподнятым модулем камеры. Новая модель снабжается 6-нм восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, изогнутым экраном, выполненным по технологии pOLED, с диагональю 6.67 дюйма, разрешением FHD+ (1080x2400 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

На задней панели новинки можно обнаружить основную камеру с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.79 и оптической стабилизацией изображения, а также 8-Мп сверхширокоугольный модель, а на фронтальной расположилась селфи-камера на 32 Мп. Устройство имеет до 12 ГБ оперативной памяти с поддержкой виртуальной памяти до 12 ГБ благодаря технологии RAM Boost и накопитель UFS 2.2 объёмом 256 ГБ.

Питается новая модель от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч, которая имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Кроме того, новинка снабжается сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, и слотом для карт памяти microSD.

Работает устройство на ОС Android 14 и является первым в мире смартфоном, который будет получать обновления в течение последующих четырёх лет. Модель выпускается в тёмно-синем (Cobalt Blue), оливково-зелёном (Olive Green) и сером (Urban Grey) цветах.

Стоимость смартфона Motorola Moto G85 5G в Великобритании составляет 300 фунтов стерлингов (380 долларов, 33 000 рублей). Первые покупатели могут рассчитывать на бесплатное зарядное устройство TurboPower мощностью 68 Вт.