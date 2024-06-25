Тесты проводятся с ограниченным количеством создателей контента.

Команда разработчиков YouTube продолжает совершенствовать свой видеосервис, добавляя новые функции, расширяющие возможности создателей контента и их подписчиков — недавно на видеоплатформе стала тестироваться новая функция «Хайп», говорится в материале сайта Neowin.

реклама

Источник фото: Pixabay

В настоящее время видеосервис YouTube предлагает пользователям выразить своё отношение к видео и помочь любимому блогеру в распространении его контента при помощи функций «Нравится», «Комментарии» и «Поделиться», но теперь к ним добавляется ещё одна, получившая название «Хайп» — она предназначена для получения поддержки от зрителей и расширения аудитории.

При этом для новой функции существует и ограничение — пользователи смогут применять «Hype» только для видеороликов, опубликованных в течение ближайшей недели. Кроме того, разработчики YouTube подчёркивают, что данная функция не используется в качестве дополнительного индикатора для системы поиска и обнаружения.

Отмечается, что в настоящее время нововведение тестируется в ограниченном числе регионов и стран, в список которых входит Турция, Бразилия и Тайвань, а также с небольшим числом авторов, количество подписчиков которых не превышает порог в 500 000 пользователей, так как YouTube особо подчёркивает, что новая функция рассчитана для не слишком известных создателей контента, которые пока набирают свою аудиторию.

Видео, продвигаемые при помощи функции «Хайп», появятся в общем разделе и будут отделены от секции «В тренде». В будущем разработчики YouTube планируют расширить число пользователей, для которых будет доступно данное нововведение. В настоящий момент непонятно, является ли функция «Хайп» платной, или же предоставляется на бесплатной основе.