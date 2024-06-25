АО «Туполев» успешно справляется с задачей по увеличению объёмов выпуска Ту-214.

В рамках реализации программы по импортозамещению акционерное общество «Туполев» наращивает свои возможности по производству отечественных самолётов, в том числе Ту-214 — на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова завершился этап модернизации трёх цехов, сообщает пресс-служба «Ростеха».

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Источник фото: Ростех/ОАК

В соответствии с программой развития авиационной отрасли Российской Федерации на Казанском авиационном заводе завершились работы по переоборудованию цехов подготовки к выпуску, механосборочного производства и лётно-испытательного комплекса. Кроме того, 9 объектов инфраструктуры предприятия получили сертификационные и разрешительные документы, позволяющие вводить их в эксплуатацию, а степень готовности цеха термообработки и покрытий составляет 86%.

Основным подрядчиком данного проекта, общая стоимость которого составляет 30 млрд рублей, выступает акционерное общество «Казанский гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова», выполняющий работы по переоборудованию 10 цехов Казанского авиационного завода.

В АО «Туполев» отметили, что поставленная Правительством Российской Федерации задача по увеличению объёмов серийного производства российского среднемагистрального самолёта Ту-214 требует расширения и модернизации производственных мощностей, с чем в корпорации успешно справляются, причём даже с опережением графиков.

В настоящее время российские специалисты активно работают над полной заменой всех западных узлов и агрегатов в Ту-214 на отечественные аналоги — ранее совершила свой первый полёт так называемая «летающая лаборатория», представляющая собой самолёт Ту-214, предназначенный для испытания российских комплектующих и модернизации платформы.