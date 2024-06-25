Китайский самолёт опережает американский аналог по ряду параметров.

Китай активно разрабатывает новые модели своей авиационной техники и наращивает число самолётов, входящих в состав Военно-воздушных сил НОАК, что весьма беспокоит западные страны, в частности США, что обусловлено весьма напряжёнными отношениями между Пекином и Вашингтоном, поэтому интерес к сравнению характеристик современных китайских и американских военных самолётов только растёт — американское издание The National Interest сравнило современный китайский истребитель Chengdu J-20, также известный как Mighty Dragon, с F-35 Lightning II, находящимся на вооружении ВВС США.

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Chengdu J-20. Источник фото: The National Interest

Сообщается, что китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 «Mighty Dragon», разработка которого стартовала ещё в 90-ых годах прошлого века, поступил на вооружение Военно-воздушных сил НОАК в 2017 году.

Эксперт источника отмечает, что китайский истребитель J-20 быстрее американского F-35 Lightning II, но с некоторыми оговорками — утверждается, что самолёт, находящийся на вооружении ВВС США, оснащён более совершенной силовой установкой, опережающей китайский аналог как минимум на десятилетие. Ещё одним недостатком J-20 называется его более высокая заметность по сравнению с американским истребителем.

К сильным сторонам китайского самолёта пятого поколения относят его лётные качества и эффективный радар с активной решёткой с электронным сканированием, в связи с чем он может перехватывать воздушные цели противника и поражать вражеские объекты за пределами видимости, не входя в зону поражения ПВО и самолётов неприятеля.

По данным Китая, в 2022 году было произведено примерно 40-50 истребителей J-20, а в прошлом году их количество увеличилось ещё на сто единиц — подобные темпы производства, по мнению аналитиков, указывают на то, что к началу 2030-ых годов в распоряжении Военно-воздушных сил НОАК будет более 1000 данных самолётов, что вызывает обеспокоенность у военного ведомства США.