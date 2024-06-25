В первой половине текущего года в ФРГ обанкротилось около 11 000 компаний.

Санкции со стороны Запада, направленные против российской экономики, негативно действуют на развитие европейского рынка, что подтверждает и западная пресса, которая сообщает о весьма заметном росте числа предприятий в Германии, обанкротившихся в начале первой половины текущего года, говорится в материале издания «Военное обозрение».

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что в первой половине 2024 года в Германии объявили себя банкротами около 11 тысяч предприятий, что на 30% больше по сравнению с показателями прошлого года за соответствующий период. Также отмечается, что подобной ситуации не наблюдалось уже в течение последних десяти лет. В связи с прекращением деятельности компаний около 133 тысяч рабочих и служащих могут оказаться безработными — такое большое количество сотрудников, которых затрагивает процесс банкротства компаний, связано с тем, что закрываются достаточно крупные предприятия.

Как отмечают западные эксперты, столь негативная ситуация на немецком рынке связана с падением экономики Германии, выраженной в рецессии, наблюдавшейся в прошлом году. Немецкие специалисты ожидают, что данная тенденция сохранится как минимум до конца текущего года. Ранее с похожими негативными процессами в ФРГ сталкивались во время коронавирусной пандемии.

По мнению источника, западные эксперты не выделяют главную причину, которая привела к столь плачевным результатам в немецкой экономике, а именно отказ от дешёвых российских энергоресурсов и материалов, от которых европейские страны сами же и отказались в результате санкций, наложенных национальными правительствами и чиновниками Евросоюза на Российскую Федерацию.