Специалисты агентства хотят более подробно изучить данные о неполадках в системах корабля.

Американское космическое агентство НАСА продолжает испытывать трудности с космическим кораблём Starliner, которые начались ещё на Земле, в результате чего запуск откладывался несколько раз, но в начале июня аппарат всё-таки доставил на Международную космическую станцию двух астронавтов, Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

В настоящий момент наблюдаются проблемы с отправкой корабля обратно на Землю, так как специалисты НАСА хотят подробнее изучить данные о неполадках в двигательной установке, говорится в материале сайта Ars Technica.

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Источник фото: SpaceNews/NASA

В течение последних нескольких дней между представителями НАСА и инженерами компании Boeing, разработавшей космический корабль Starliner, велись обсуждения о дате возвращения аппарата с командой на Землю — в начале этой недели было решено, что это произойдёт 26 июня, то есть на 12 дней позже первоначального плана, но и этому не суждено было сбыться, так как в конце недели старт миссии по возвращению был перенесён на неопределённый срок.

Своё решение представители НАСА аргументировали необходимостью более тщательного изучения неполадок в системах корабля, наблюдавшихся при его сближении и стыковке со станцией.

Отмечается, что существующие проблемы, которые намерены подробно изучить специалисты НАСА, заключаются в отказе 5 из 28 имеющихся в наличии двигателей системы управления корабля и 5 утечках в гелиевой системе, предназначенной для создания давления в двигательной установке космического корабля.

Учитывая тот факт, что Starliner рассчитан только на 45-дневное пребывание на МКС, у НАСА осталось не так много времени, начиная с 6 июня — предполагается, что отправка космического корабля с экипажем на Землю состоится не ранее 4 июля, так как агентство хочет лучше подготовиться к данному событию, а также использовать появившееся время для получения дополнительной информации.