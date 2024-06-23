Показатели оказались ниже заявленных представителями компании.

Одним из основных недостатков электрокаров по сравнению с автомобилями, оснащёнными ДВС, является необходимость их достаточно длительной зарядки, поэтому производители электромобилей стараются исправить ситуацию, разрабатывая технологии, позволяющие снизить время процесса восполнения энергии электрокаров. Но заявленные характеристики не всегда соответствуют реальному опыту эксплуатации, что подтвердили тесты электропикапа Tesla Cybertruck специалистами State of Charge, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Electrek

Электропикап Tesla Cybertruck основан на современной 800-вольтовой силовой платформе, поэтому от данной модели можно было бы ожидать быстрой зарядки, подобно китайским электромобилям, базирующимся на силовых установках напряжением 800 или 900 В, но реальность оказывается несколько иной — как показали реальные тесты, даже при использовании сторонних зарядных устройств мощностью 350 кВт для достижения 80% заряда аккумуляторной батареи требуется около сорока минут вместо заявленных представителем Tesla восемнадцати.

Используя стандартную зарядную станцию Tesla V3, которая обеспечивает мощность 250 кВт, специалистам удалось полностью зарядить аккумуляторную батарею Cybertruck только спустя полтора часа с момента начала процесса, что далеко от показателей китайских аналогов.

Старт зарядки был весьма многообещающим, так как мощность составила полные 250 кВт, но уже через пять минут данный показатель стал постепенно снижаться, а за 20 минут аккумуляторная батарея не зарядилась и на 50%, так как потребление снизилось до 131 кВт. Через полчаса мощность зарядки упала до 100 кВт, что является весьма низким показателем, негативно повлиявшим на общее время зарядки.

Виновником столь удручающей ситуации может быть как химический состав батареи, так и недоработки в программном обеспечении. В настоящий момент Tesla приступила к выпуску улучшенных батарей, а также намекнула на выход обновления ПО для увеличения запаса хода для Cybertruck, поэтому уже в ближайшем будущем можно ожидать устранения ряда имеющихся проблем, связанных с продолжительностью зарядки.