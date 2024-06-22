Дизайн новинки не отличается излишествами.

Уже через несколько дней китайская компания OnePlus должна представить свою новую модель планшета, получившую название Pad Pro — чуть ранее в сети Интернет появились данные о характеристиках устройства, а сегодня информатор Digital Chat Station поделился первыми реальными фотографиями новинки, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Судя по представленным фотографиям, дизайн планшета OnePlus Pad Pro достаточно прост — новинка имеет скруглённые углы и достаточно заметные рамки, обрамляющие дисплей. В остальном же внешний вид устройства напоминает другие модели производителя.

Ранее компания OnePlus заявила, что Pad Pro станет самым мощным Android-планшетом среди всех моделей, представленных на рынке в настоящий момент, что, судя по всему, подтверждает наличие производительного 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оснащённого одним суперядром Cortex-X4, достигающим тактовой частоты 3.3 ГГц, набором из трёх и двух ядер Cortex-A720, работающих на частоте 3.15 и 2.96 ГГц соответственно, и двумя ядрами Cortex-A520 с частотой 2.27 ГГц, а также графическим процессором Adreno 750.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station/Weibo

Кроме того, новинке приписывается наличие 12.1-дюймового LCD-экрана с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопителя UFS 4.0 объёмом 512 ГБ, аккумулятора ёмкостью 9510 мА·ч с возможностью быстрой 67-Вт зарядки, а также 13-Мп камеры на задней панели и 8-Мп селфи-камеры на передней.

Ожидается, что официальный запуск планшета OnePlus Pad Pro состоится 27 июня текущего года.