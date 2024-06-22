Новинка может использоваться как для игр, так и для создания контента.

Компания AOC выпустила новую модель игрового монитора AOC GAMING C27G2Z3/BK с изогнутой панелью Fast VA и достаточно привлекательной ценой, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор AOC GAMING C27G2Z3/BK отличается изогнутым дизайном, обладая 27-дюймовой панелью Fast VA с радиусом кривизны 1500R, разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 280 Гц и пиковой яркостью 300 нит, предлагающей хороший баланс контрастности и цвета — заявленный коэффициент статической контрастности составляет 4000:1, а коэффициент динамической контрастности достигает 80M:1.

Устройство охватывает 124.2 % цветовой гаммы sRGB и 92.4 % цветового пространства DCI-P3, что позволяет его использование как в повседневных задачах и играх, так и для создания контента.

Игровая направленность новинки также видна по молниеносному времени отклика GtG 1 мс и MPRT 0.5 мс, благодаря чему картинка останется чёткой даже в самых динамичных сценах, а также поддержке технологии переменной частоты обновления Adaptive Sync, предотвращающей разрывы изображения.

Кроме того, монитор оснащается технологиями устранения мерцания и снижения уровня синего цвета, что способствует меньшей нагрузке на глаза во время длительных игровых сессий или работе за компьютером.

Устройство снабжается эргономичной подставкой, позволяющей изменять высоту, наклон, а также поворачивать монитор в зависимости от предпочтений и необходимости. Для подключения новинки предусмотрен один разъём DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, а также 3.5-мм аудиовыход.

Стоимость игрового монитора AOC GAMING C27G2Z3/BK составляет 200 фунтов стерлингов (253 доллара, 22 500 рублей), что лишь чуть больше по сравнению с моделью AOC 27G2ZN3/BK, обладающей аналогичными характеристиками, но имеющей прямую панель. Производитель предоставляет гарантию на устройство сроком на три года.