Кроме того, новинка обзаведётся 8-ядерным чипом Qualcomm и 6.6-дюймовым экраном.

Финская компания HMD Global работает сразу над несколькими новыми смартфонами — помимо модели HMD Skyline, которая унаследует оригинальный дизайн от Nokia Lumia, производитель также готовится представить смартфон HMD Fusion, внешне похожий на Pulse Pro, о характеристиках и особенностях которого рассказал информатор smashx_60, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/X/smashx_60

Утверждается, что смартфон HMD Fusion получит 8-ядерный чипсет Qualcomm QCM6490, основанный на чипе Snapdragon 778G, IPS-панель с диагональю 6.6 дюйма, разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, а также 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 ГБ.

Система камер новинки будет включать в себя основной 108-Мп модуль с двухкратным оптическим зумом и датчик с разрешением 2 Мп на задней панели, а также 16-Мп селфи-камеру на передней. Питание устройства будет обеспечиваться аккумулятором на 4800 мА·ч, снабжённым поддержкой быстрой 30-Вт зарядки.

Кроме того, новая модель будет оснащена корпусом, изготовленным из переработанного алюминия и пластика, 3.5-мм разъёмом для наушников и поддержкой Wi-Fi 6E. Размеры устройства составляют 164.0x76.0x8.6 мм, а его вес достигает 200 г.

Основной же особенностью новинки станет возможность расширения функциональных возможностей благодаря наличию специальных магнитных креплений, называемых POGO Pin, благодаря которым к смартфону потенциально может быть подключена дополнительная камера, игровой контроллер или другое устройство.

Информации о дате дебюта, доступности и цене смартфона HMD Fusion пока не предоставляется.