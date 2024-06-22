Новинки получили чип Dimensity 6300, 6.67-дюймовый дисплей и камеру на 32-Мп.

Китайская компания Realme без особого шума выпустила в Китае свои новые модели смартфонов V60 и V60s, которые предлагают пользователю ряд возможностей по демократичной цене, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Realme V60

Отмечается, что, несмотря на несколько разные названия, новинки не отличаются по своим основным характеристикам — оба смартфона получили восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 6300, оснащённый двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.4 ГГц, способными выполнять операции, требующие высокой производительности, и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 2.0 ГГц для повседневных задач.

Устройства выпускаются в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 или 256 ГБ. Кроме того, доступно расширение виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ.

Смартфоны Realme V60 и V60s снабжены дисплеем с диагональю 6.67 дюйма, разрешением HD+ (720x1064 пикселя), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит. Производитель отмечает, что яркость экрана может быть понижена до 1 нит, что будет полезным для использования устройства в ночное время.

Несмотря на то, что на задней панели новинок можно обнаружить сразу четыре выреза для модулей камеры, фактически смартфоны снабжены лишь одним 32-Мп сенсором и светодиодной вспышкой. На фронтальной панели новинки имеют 8-Мп селфи-камеру и дисплей с минимальными рамками.

Realme V60s. Источник фото: Gizmochina

Питанием устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-Вт зарядки. Новинки работают под управлением ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 и представлены в двух цветовых оформлениях — Turquoise и Star Gold.

Хотя каких-либо различий в дизайне и характеристиках новинок журналистам источника обнаружить не удалось, цены устройств различаются — стоимость Realme V60 в версиях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составляет 1199 юаней (165 долларов, 14 700 рублей) и 1399 юаней (193 доллара, 17 100 рублей), а за Realme V60s в вариантах 6/128 ГБ и 8/256 ГБ просят 1399 юаней и 1799 юаней (248 долларов, 22 000 рублей).