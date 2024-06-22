В будущем ситуация может улучшиться.

Компания Microsoft продолжает рассказывать о преимуществах своей новой версии операционной системы Windows 11 24H2, одним из которых является поддержка нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7, говорится в публикации сайта Windows Latest.

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Источник фото: PhoneArena

В своём новом документе, рассказывающем о возможностях и преимуществах Wi-Fi 7, компания Microsoft заявила, что новый стандарт беспроводной связи будет доступен для Windows 11, начиная с версии 24H2.

Ранее в документации Intel также было подтверждено, что для работы Wi-Fi 7 понадобится ОС Windows 11 версии 24H2, а также предполагалось, что на первых порах более ранние версии Windows 11 поддерживать данный стандарт не будут.

Отмечается, что, помимо обновление ОС Windows 11 до версии 24H2, понадобится также совместимое с Wi-Fi 7 оборудование, поддерживающее данный стандарт беспроводной связи — необходимую информацию можно узнать в документации, которая прилагается к устройству, или непосредственно в самой операционной системе.

Стандарт Wi-Fi 7, также называемый 802.11be, обладает целым рядом преимуществ, в том числе лучшей производительностью, возможностью переключения между несколькими диапазонами, в список которых входят не только 2.4 и 5 ГГц, но и 6 ГГц, благодаря чему можно улучшить общее качество соединения.

Windows 11 способна самостоятельно переключаться между диапазонами, но это можно сделать и вручную, войдя в соответствующий раздел приложения «Настройки». Новые функции, связанные с Wi-Fi 7, будут доступны при обновлении до Windows 11 24H2, массовый запуск которой запланирован на сентябрь-октябрь текущего года, но в будущем новый стандарт беспроводной связи может стать доступен и для более старых версий Windows.