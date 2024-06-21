Данные силовые установки производятся в рамках программы по импортозамещению.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех», объявила о поставке первых силовых установок ВК-650В, предназначенных для тестирования импортозамещённого вертолёта Ансат, говорится в публикации новостного агентства «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/АО «Вертолёты России»

Ансат представляет собой двухдвигательный вертолёт лёгкого класса, производящийся на Казанском вертолётном заводе и способный выполнять различные задачи благодаря своей уникальной конструкции, позволяющей легко преобразовывать данное воздушное судно из пассажирской версии в грузовую. Кроме того, он имеет наибольшую вместимость среди моделей своего класса, что позволяет брать на борт до семи человек, а также может эксплуатироваться в широком температурном режиме (от -45 до +50 °C) и на большой высоте в горной местности.

Первые опытные экземпляры двигателя ВК-650В, выпущенные на предприятии ОДК-Климов, расположенном в Санкт-Петербурге, уже прошли первичные и ресурсные испытания, а в настоящее время проходят проверку соответствия заявленных технических характеристик и готовятся к этапу лётно-конструкторских испытаний в составе вертолёта Ансат.

Как сообщили в ОДК-Климов, до конца текущего года двигатель должен получить сертификат, а в следующем году планируется наладить его серийное производство, отметив что ВК-650В будет востребован для комплектации отечественных воздушных судов лёгкого класса.