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Новая технология BYD и CATL позволит сократить время зарядки электрокаров до 10 минут
Это позволит повысить удобство эксплуатации электромобилей.

Технологии зарядки электромобилей продолжают совершенствоваться, благодаря чему достигается ощутимое сокращение времени подзарядки электрокаров — к новому прорыву в данной области близки китайские производители аккумуляторных батарей CATL и BYD, говорится в материале сайта Gizmochina.

Несмотря на то, что время зарядки аккумуляторных батарей электрокаров продолжает снижаться, зачастую владельцам электромобилей приходится ждать намного больше по сравнению с обладателями автомобилей с ДВС, но вскоре ситуация может улучшиться — предстоящие литий-железо-фосфатные аккумуляторы CATL Qilin 2.0 и BYD Blade 2.0 получат технологию быстрой зарядки нового поколения, благодаря чему батареи можно будет заряжать всего за 10 минут.

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Источник фото: BYD

Снижение времени, требуемого для восполнения энергии батарей, будет достигаться путём более высокой скорости зарядки 6C, предусматривающей превышение множителя зарядки над ёмкостью аккумулятора в шесть раз, на что указывает цифра «6». Например, батарея на 100 ампер-часов будет заряжаться током в 600 ампер.

Отмечается, что упоминаемое время зарядки в 10 минут относится скорее к маркетинговому заявлению, так как батарея не может поддерживать пиковую скорость зарядки на протяжении всего процесса, поэтому в рекламном материале, судя по всему, будет приписка, что данное значение верно для зарядки аккумулятора от 10 до 80 %.

Кроме того, существует ещё одно препятствие на пути внедрения новой технологии, заключающееся в необходимости модернизации существующей инфраструктуры зарядных станций, что потребует значительных финансовых вливаний. В настоящий момент существующие устройства быстрой зарядки электромобилей класса 4C характеризуются мощностью до 480 кВт и максимальным током 615 ампер, но для новой технологии 6C данные значения должны быть увеличены.

В начале текущего года в Китае были внедрены первые зарядные устройства, обеспечивающие мощность 600 кВт. Наиболее крупная сеть в США, Tesla Supercharger, предлагает мощность до 250 кВт на своих зарядных станциях V3, провайдер Electrify America обеспечивает до 350 кВт, а компания Gravity может предложить быструю зарядку мощностью до 500 кВт в Нью-Йорке.

#byd #catl
Источник: gizmochina.com
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