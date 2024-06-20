Информатор поделился подробными характеристиками новинки.

Официальный запуск новой модели смартфона Motorola Moto G85 всё ближе, поэтому информации о характеристиках и дизайне новинки становится больше — сегодня информатор Sudhanshu Ambhore поделился подробными спецификациями устройства, говорится в материале издания Gizmochina.

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По данным информатора, смартфон Motorola Moto G85 будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 и 6.67-дюймовым изогнутым дисплеем, изготовленным с применением технологии OLED, с разрешением 1080x2400 точек, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 395 ppi.

Основная камера новинки будет представлена сенсором Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.79 и оптической стабилизацией изображений. Кроме того, устройство получит сверхширокоугольный датчик формата 1/4.0 дюйма с разрешением 8 Мп, диафрагмой f/2.2, углом обзора 118.6 градуса, размером пикселя 1.12 мкм и автофокусом, а также фронтальную камеру на 32 Мп с апертурой f/2.45 и размером пикселя 0.7 мкм. Смартфон будет поддерживать запись видео с разрешением 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Кроме того, новинка будет снабжена ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт по стандартам Quick Charge 3.0+ и Power Delivery 3.0, стереодинамиками Dolby Audio, оснащёнными поддержкой Dolby Atmos, двумя микрофонами, а также различными датчиками, в том числе гироскопом, акселерометром, электронным компасом, сенсором освещения и приближения.

Источник фото: Gizmochina/X/Sudhanshu Ambhore

Также устройство обзаведётся поддержкой Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС и будет работать под управлением ОС Android 14. Новинка будет представлена с 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Размеры смартфона составляют 161.91x73.06x7.59 мм, а вес достигает 171 г.

Ранее Motorola Moto G85 с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем появился в ассортименте одного из магазинов по цене €349.