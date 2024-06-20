Новые модели обладают рядом преимуществ.

Китайская компания Realme официально презентует глобальный запуск своих новых моделей смартфонов GT 6 и GT 6T с рядом конкурентных преимуществ, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Смартфон Realme GT 6T получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, в то время как старшая модель, Realme GT 6, снабжена чипом Snapdragon 8s Gen 3. Также новинки оснащаются системой охлаждения с двойной испарительной камерой и поддержкой специальной функции Geek Power Tuning, которая, судя по всему, позволяет настраивать SoC в соответствии с потребностями и обеспечивает снижение или увеличение тактовых частот CPU и GPU в зависимости от условий и задач.

Обе модели оснащаются 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.2K (2780x1264 точек), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и 100% охватом DCI-P3, защищённым Corning Gorilla Glass Victus 2, а также ёмким аккумулятором на 5500 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки Super VOOC мощностью 120 Вт, благодаря чему, как утверждает производитель, восполнить заряд батареи на 50 % можно всего за 10 минут, а полностью зарядить аккумулятор имеется возможность за 26 минут.

Realme GT 6

Основная камера Realme GT 6 представлена 50-Мп сенсором Sony LYT-808 с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения (OIS), в то время как Realme GT 6T снабжён датчиком Sony LYT-600 с диафрагмой f/1.88. Оба смартфона имеют 8-Мп сверхширокоугольный модуль с сенсором Sony IMX355 и 32-Мп селфи-камеру с датчиком Sony IMX615. При этом Realme GT 6 дополнительно получил 50-Мп телеобъектив с сенсором Samsung S5KJN5.

Кроме того, новинки имеют поддержку 5G, WI-Fi 6, NFC, двух нано-SIM-карт, а также снабжены двойными динамиками, разъёмом USB Type-C и двумя микрофонами.

Realme GT 6T. Источник фото: Realme

Стоимость Realme GT 6 в Европе составляет €600 за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, увеличенный до 12 ГБ объём ОЗУ обойдётся в €700, а максимальный вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 512-ГБ накопителем оценён в €800. Цена Realme GT 6T с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти составит €550. При этом в период с 20 июня по 4 июля покупатели могут рассчитывать на скидки, составляющие €50 для Realme GT 6 и €150 для Realme GT 6T.

В России, судя по официальному сайту производителя, стоимость Realme GT 6 стартует с отметки в 70 000 рублей, а Realme GT 6T – 60 000 рублей.