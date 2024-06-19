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Свежие обновления Windows 10 стали причиной возникновения целого ряда проблем
Microsoft признаёт наличие лишь одной неполадки.

Функция списка переходов в ОС Windows позволяет пользователям получать быстрый доступ к ряду возможностей приложений, закреплённых на панели задач, при помощи вызова контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши, но июньское обновление Windows 10 KB5039211, а также майские апдейты (KB5037849 и KB5037768) и апрельский патч KB5036979 нарушают её работу, о чём подтвердили и представители Microsoft в своей документации, сообщается в публикации сайта Windows Latest.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Как заметили некоторые пользователи, после обновления Windows 10 функция списка переходов для ряда приложений на панели задач попросту перестала работать — при попытке её использования возникает меню «Открыть с помощью», которое не должно появляться в данном случае при штатной работе системы. 

Отмечается, что данной проблеме подвержены лишь некоторые приложения, в том числе Microsoft Teams и новая версия Outlook.

Компания Microsoft подтверждает, что знает о данной неполадке и обещает выпустить исправление в предстоящем обновлении для Windows 10 22H2. При этом софтверный гигант не делится списком приложений, которые оказались подвержены этой проблеме.

Кроме того, после установки апдейта KB5039211 некоторые пользователи Windows 10 начали жаловаться на возникновение проблем с аудиодрайверами Realtek, что выражается в появлении предупреждения об отсутствии подключения наушников или динамиков, а также исчезновении аудиодрайвера из списка в Диспетчере устройств. В ряде случаев также наблюдаются неполадки с системным файлом winload.efi или возникновение «синего экрана». Наличие данных проблем Microsoft пока не подтверждает.

#windows 10
Источник: windowslatest.com
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