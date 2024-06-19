Новые материалы будут применяться для российских силовых установок нового поколения.

Российскими специалистами из Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех, были разработаны два инновационных сплава с высокими заявленными характеристиками, что позволит произвести более прочные и стойкие к коррозии в условиях неблагоприятной морской среды лопатки для газотурбинных двигателей — об этом в рамках международной морской выставки «Флот-2024» заявил представитель предприятия, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: ОДК

По словам представителя ОДК, новые сплавы подтвердили расчётные характеристики в ходе нескольких этапов испытаний и будут применяться для производства лопаток турбин, предназначенных для перспективных силовых установок нового поколения, позволив повысить их КПД и мощность.

Как заявляет разработчик, перспективные сплавы, созданные специалистами «ОДК-Сатурн», превосходят все существующие отечественные аналоги по целому ряду параметров, в том числе по уровню стойкости против воздействия коррозии и агрессивной среды в условиях морей и океанов, а также жаропрочности, выдерживая температуры до 1000 °C, что позволяет использовать данные материалы для выпуска деталей агрегатов, работающих в неблагоприятных условиях.

Кроме того, инженеры предприятия создали необходимый пакет документов и разработали технологию, что необходимо для будущего производства узлов и деталей из новых сплавов.

Также в рамках международной морской выставки «Флот-2024» представителями ОДК были продемонстрированы новейшие газотурбинные двигатели М70ФРУ и М90ФР, предназначенные для применения в условиях моря.