Устройство должно получить чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Китайский бренд Honor вскоре должен пополниться новой моделью складного смартфона, которая, как предполагается, получит название Honor Magic V3 — новинка была замечена на китайском сайте сертификации 3C, раскрыв ряд своих характеристик, сообщается в материале издания Gizmochina.

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В базе данных 3C указывается, что смартфон с модельным номером FCP-AN10, что, судя по всему, соответствует складной модели Magic V3, получил поддержку спутниковой связи и быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Источник фото: Gizmochina

При этом остальные спецификации новинки пока что не разглашаются, но ранее стало известно, что смартфон Honor Magic V3, как и ряд его конкурентов, должен быть оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что будет улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Magic V2, дебютировавшей в июле прошлого года и снабжённой чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также 7.92-дюймовым складным экраном и 6.43-дюймовым внешним дисплеем.

Ожидается, что Honor Magic V3 обзаведётся более ёмкой батареей по сравнению с предшественником, который снабжён аккумулятором на 5000 мА·ч с возможностью быстрой 66-Вт зарядки. Дебют новинки должен состояться уже в следующем месяце.