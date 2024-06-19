Данный двигатель предназначается для ракеты-носителя Long March 10.

Китай провёл успешное испытание нового ракетного двигателя, предназначенного для предстоящих пилотируемых лунных миссий КНР, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

В процессе испытаний три двигателя YF-100K, работающие одновременно, обеспечили общую тягу в 382 тонны. Данный двигатель будет применяться в ракете-носителе Long March 10, предназначенной для доставки космических кораблей нового поколения и лунного посадочного модуля КНР. Её высота составит около 92.5 метра, а взлётная масса — примерно 2189 тонн.

Ракета-носитель Long March 10 будет характеризоваться тягой в 2678 тонн и сможет доставлять космические корабли, предназначенные для лунных миссий, массой около 27 тонн.

Предстоящая лунная миссия Китая предполагает, что Long March 10 стартует с космодрома Вэньчан два раза — в процессе первого запуска планируется доставить лунный посадочный модуль, а в ходе выполнения второго — пилотируемый космический корабль.

После выхода на лунную орбиту оба этих аппарата состыкуются, чтобы экипаж имел возможность попасть на борт посадочного модуля, чтобы в нём спуститься на поверхность Луны, а после выполнения всех задач, предусмотренных миссией, вернуться на нём на орбитальный аппарат, который доставит космонавтов обратно на Землю.