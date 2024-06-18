Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra должны быть официально представлены 25 июня.

Уже через неделю компания Motorola должна презентовать новые модели складных смартфонов линейки Razr 50, но некоторые магазины разместили новинки в своих прайс-листах, не дожидаясь официального запуска, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Стоимость версии Motorola Razr 50 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ составляет 899 евро. Новинка представлена в сером, оранжевом и песочном цветах. Старший вариант нового смартфона, Motorola Razr 50 Ultra, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти оценили в 1199 евро. Модель доступна в синем, зелёном и персиковом цветовых оформлениях.

Ожидается, что смартфон Motorola Razr 50 Ultra будет снабжён чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, 6.9-дюймовым внутренним складным дисплеем, выполненным по технологии OLED, с разрешением 1080x2640 точек, 4-дюймовой внешней OLED-панелью, аккумулятором на 3800 мА·ч, двумя модулями камер на 50 Мп, а также 32-Мп селфи-камерой. Устройство получит от 8 до 18 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 1 ТБ постоянной памяти в зависимости от модификации.

Источник фото: Gizmochina

Стандартной версии Motorola Razr 50 приписывают наличие SoC MediaTek Dimensity 7300X, 6.9-дюймового внутреннего дисплея, внешнего экрана диагональю 3.6 дюйма, модулей камер с разрешением 50 Мп и 13 Мп на задней панели, 32-Мп фронтальной камеры и батареи на 4200 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Официальный запуск складных смартфонов Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra запланирован на 25 июня текущего года.