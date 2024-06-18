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Состоялся глобальный запуск смартфонов Oppo Reno12 и Reno12 Pro с чипом MediaTek Dimensity 7300
Новинки получили ряд отличий от китайских версий.

Смартфоны Oppo Reno12 и Reno12 Pro были представлены в Китае ещё в начале текущего года, а сегодня компания официально запустила глобальные версии данных моделей, отличающиеся по ряду характеристик от китайских модификаций, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Обе новинки снабжаются чипсетом MediaTek Dimensity 7300, к названию которого производитель добавил слово Energy, что призвано указывать на наличие движка Trinity Engine, специально разработанного компанией для расширения возможностей искусственного интеллекта.

Кроме того, смартфоны Oppo Reno12 и Reno12 Pro имеют 6.7-дюймовую панель, изготовленную по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, сертификатом HDR10+, а также ШИМ на уровне 2160 Гц при низкой яркости. Сверху дисплей прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Источник фото: TechRadar/Future/Axel Metz

Модель Oppo Reno12 Pro снабжена широкоугольным объективом Sony LYT600 с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1.8 с поддержкой оптической стабилизации изображения, телеобъективом Samsung ISOCELL JN5 на 50 Мп с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом, сверхширокоугольным модулем Sony IMX355 с разрешением 8 Мп, а также 50-Мп селфи-камерой.

Смартфон Oppo Reno12 оснащается 50-Мп широкоугольным модулем Sony LYT600, сверхширокоугольным объективом Sony IMX355 на 8 Мп, а также макросенсором Omnivision OV02B10 на 2 Мп. Кроме того, модель имеет 32-Мп камеру на фронтальной панели.

Обе новинки поддерживают запись видео в разрешении 4K со скоростью 30 FPS и снабжены расширенными функциями с использованием технологий искусственного интеллекта. Также имеется поддержка Wi-Fi, Bluetooth и 360-градусного NFC.

Устройства оснащены аккумуляторами на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт при помощи фирменного зарядного устройства, в то время как сторонние кабели могут обеспечить лишь 55-Вт зарядку.

За версии Oppo Reno12 и Reno12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ постоянной UFS 3.1 с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD просят €499 и €599 соответственно.

#oppo #reno12 #reno12 pro
Источник: notebookcheck.net
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