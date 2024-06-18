Разработка компании может использоваться в различных мобильных устройствах.

Японский производитель TDK заявил о прорыве в области твердотельных аккумуляторных батарей, представив прототип, превосходящий конкурентов в плотности энергии, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Как сообщает TDK, специалистам компании удалось разработать перспективный материал для твердотельных аккумуляторных батарей, который характеризуется плотностью энергии в 1000 ватт-часов на литр, что примерно в сто раз выше по сравнению с существующими решениями производителя, а также в 20 раз больше на фоне показателей твердотельных батарей, выпускаемых конкурентами.

Кроме того, новая разработка TDK примерно в 2.5 раза превосходит и традиционные батареи с жидким электролитом, обеспечивающие плотность энергии около 400 ватт-часов на литр.

Для обеспечения столь впечатляющих характеристик инженеры TDK использовали для своих перспективных батарей цельнокерамический материал с твёрдыми электролитами на основе оксидов, а также аноды из литиевого сплава, благодаря чему обеспечивается высокий уровень накопления энергии, увеличенная стабильность, возросшая безопасность, более скромные размеры и длительный срок службы.

Разработка TDK может широко применяться в целом ряде мобильных устройств, в том числе в беспроводных наушниках и умных часах. Использование данных аккумуляторов в более крупных гаджетах и электромобилях может быть сопряжено с определёнными трудностями, связанными с хрупкостью керамических батарей большого размера.

Глава TDK Нобору Сайто считает, что разработанный специалистами компании материал для твердотельных батарей может осуществить значительный вклад в развитие систем хранения энергии для удовлетворения потребностей всего человечества, добавив, что новая разработка будет внедрена в коммерческие продукты как можно быстрее.

Прототипы новых батарей TDK могут быть отправлены первым клиентам компании в следующем году, после чего планируется начать их массовое производство.