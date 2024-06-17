Кроме того, РФ вошла в пятёрку лидеров по доступности электроэнергии для населения.

Последние несколько лет на электроэнергетическом рынке Европы наблюдается нестабильная ситуация, начавшаяся в 2022 году на фоне кризисных тенденций, хотя в последнее время положение несколько стабилизировалось — специалисты новостного издания «РИА Новости» решили выразить состояние европейского электроэнергетического сектора в денежном представлении, подсчитав доступность электрической энергии для населения различных стран Европы.

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Источник фото: Pixabay

Для оценки эксперты использовали метод подсчёта, учитывающий стоимость электроэнергии в европейских странах и уровень доходов населения, а результатом работы специалистов стали цифры, демонстрирующие количество киловатт-часов, которое жители того или иного государства теоретически могли бы себе позволить приобрести за месяц в расчёте на одного гражданина.

Согласно подсчётам экспертов, наиболее доступная электроэнергия предоставляется в Исландии, где население могло бы себе позволить купить 28 тыс. кВт⋅ч на одну зарплату за месяц, второе и третье место делят между собой Люксембург и Норвегия, в которых граждане способны приобрести 20.3 тыс. кВт⋅ч, а Россия замыкает пятёрку лидеров с показателем 16.3 тыс. кВт⋅ч.

Одними из худших стран в рейтинге доступности электроэнергии для населения стали Чехия, Латвия, Северная Македония и Румыния, где население имеет возможность приобрести на одну месячную зарплату менее 5.2 тыс. кВт⋅ч, а наиболее плачевная ситуация в Молдавии, где жители могут купить лишь 3.8 тыс. кВт⋅ч.

Отмечается, что в большинстве европейских стран стоимость электроэнергии за последний год увеличилась — больше всего от роста цен пострадали Нидерланды, где жителям приходится платить на 86.3 % больше, Чехия (81.9 %) и Лихтенштейн (51.6 %). Есть и такие государства Европы, в которых цена за кВт⋅ч электроэнергии снизилась — наибольшее падение наблюдается в Румынии, где стоимость упала на 43.5 %, Дании (39.3 %) и Молдавии (35.2 %). При этом в России цены на электроэнергии остались без изменений.

По значению средней стоимости кВт⋅ч электроэнергии в Европе в пересчёте на российские рубли с показателем 4.2 рубля лидирует Россия и Казахстан, тройку лидеров замыкает Белоруссия (6.6 рубля), а наиболее худшие результаты у Ирландии, Бельгии, Германии, Дании, где цена превышает 34 рубля, а также в Великобритании (39.9 рубля).

По словам аналитиков, доступность электроэнергии для россиян в текущем году увеличится, несмотря на индексацию тарифов, что связано с продолжающимся ростом зарплат.