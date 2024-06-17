Новинка предлагает неплохое соотношение цены и качества.

Компания Motorola выпустила новую бюджетную модель смартфона, получившую название Moto E14 и призванную заинтересовать потенциальных покупателей неплохим соотношением цены и качества, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Motorola Moto E14 получил восьмиядерный чипсет UNISOC T606, оснащённый двумя процессорными ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой до 1.6 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 1.6 ГГц, а также графическим процессором Mali-G57 MP1 с частотой 650 МГц. Устройство снабжается 2 ГБ оперативной памяти с увеличением до 4 ГБ при использовании технологии RAM Boost, накопителем UFS 2.2 на 64 ГБ и слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ.

Кроме того, новинка оснащена 6.56-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+ (1612x720 точек), частотой обновления 90 Гц и плотностью пикселей 269 PPI, прикрытой защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, с поддержкой технологии адаптивной яркости для повышения видимости в условиях яркого света и снижения нагрузки на глаза в тёмное время суток.

Устройство получило 13-мегапиксельную основную камеру с поддержкой функций искусственного интеллекта и 5-мегапиксельную селфи-камеру, аккумуляторную батарею на 5000 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 15 Вт, и ОС Android 14 Go.

Новинка имеет защищённый от пыли и брызг корпус, соответствующий стандарту IP52, два слота для нано-SIM-карт, поддерживает стандарты Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G и доступна в трёх цветовых оформлениях — пастельно-зелёном (Pastel Green), графитово-сером (Graphite Gray) и пастельно-фиолетовом (Pastel Purple).

Смартфон Motorola Moto E14 доступен в нескольких крупных магазинах, а его цена в Великобритании составляет £70, что эквивалентно $89 или 7 900 рублей.