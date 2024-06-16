Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Появились данные о характеристиках и дате запуска смартфонов iQOO 13 и iQOO Neo 9 Pro+
Модели должны дебютировать в текущем году.

На смену моделям iQOO 12 и 12 Pro, представленным в ноябре прошлого года, в текущем году придут смартфоны линейки iQOO 13, а благодаря данным, опубликованным информатором Smart Pikachu, стали известны дополнительные подробности о характеристиках и дизайне новинок, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

iQOO 12. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон iQOO 13 получит новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и выделенный графический чип, повышающий игровые возможности устройства.

Кроме того, было заявлено, что новинка обзаведётся высококачественными камерами, в том числе перископическим телеобъективом, макродатчиком и будет поддерживать 100-кратный гибридный зум.

Внешне новый смартфон будет мало чем отличаться от модели предшествующего поколения — новинке приписывается наличие прямоугольного модуля камеры, расположенного в верхнем левом углу задней панели, и плоского дизайна дисплея.

По данным информатора, запуск iQOO 13 состоится в том же месяце, что и дебют серии iQOO 12 в прошлом году — ожидается, что это произойдёт в ноябре текущего года.

Помимо этого, была упомянута ещё одна модель от китайского производителя, а именно iQOO Neo 9 Pro+, которая будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — её дебют должен состояться уже в следующем месяце.

#iqoo 13 #iqoo neo 9 pro+
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Раскрыты характеристики смартфона iQOO 13: дисплей 2K, чипсет Snapdragon 8 Gen 4 и защита IP68
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
12
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
6
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
7
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
Samsung Galaxy Z Fold 6 отлично смотрится на фотосессии
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
8
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
+
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
+
Новая версия ИИ-генератора изображений Stable Diffusion создает мутантов вместо людей
2
Игроки должны были отправиться на Луну во втором DLC для Cyberpunk 2077
+
Россияне заложили для взятия кредитов более 858 тысяч автомобилей
+
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
+
Новый Land Cruiser Prado можно купить в РФ у «официалов»: привезут из США за два-три месяца аж по двойной цене
1
Студента арестовали за мошенничество при использовании мини-камеры и ИИ на экзамене
2

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
45
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
21
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
19
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
197
Мое мнение о сериале Fallout
14
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
14
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
35
О культуре и географии Соединенных Штатов
2
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
10
GT: Избыток мощностей — последняя попытка Запада оправдаться за неспособность конкурировать с Китаем
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:18
Кого, куда, зачем? Зелю в ад?
Bloomberg: Владимир: Зеленский, не смог получить ожидаемую поддержку на встрече в Швейцарии
swr5
00:18
За игру уплочены деньги, пусть дают тогда возможность играть без аккаунта или возвращают деньги пользователям назад.
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
32Влад32
00:16
Еще при Брежневе Запад по указке тех же США пытался помешать нам строить нефтепроводы, отказываясь поставлять трубы. И что? В СССР построили свой завод. Нам и "Северный поток мешали достроить". Еще пр...
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Obscury
00:16
Но подписали Турция, Венгрия и внезапно Сербия. А Армения не подписала…
Программист на пенсии обнаружил «косяк» 55-летней давности в коде игры Lunar Lander
swr5
00:16
Здесь проблема в другом, я не хочу иметь с Microsoft никаких дел, я покупал игру у Mojang, я платил деньги Mojang, а теперь меня насильно, не спрося, выкручивая руки заставляют регится у каких-то урод...
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
Шнур
00:13
У китая свои подшипники и они такие же хорошие как и все китайские товары.
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Салман Кхан
00:12
Дебилушка, никакая не нужна, всё финита ля комедия. Ты главное кастрюлю не снимай.
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Олесь Кука
00:10
Чья ваша, долбоёб? Подмосковная? Даже если так, то сейчас одна единственная цивилизация на планете Земля, не считая папуасов Новой Гвинеи. Ваших, кстати, сегодня в Ростове скурбанбайрамили
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
32Влад32
00:08
А наоборот можно? Иногда будет полезно.
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
Салман Кхан
00:07
100 мегатонн действительно лучше, эта ваша цивилизация уже нахер никому не нужна.
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем