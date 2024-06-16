Модели должны дебютировать в текущем году.

На смену моделям iQOO 12 и 12 Pro, представленным в ноябре прошлого года, в текущем году придут смартфоны линейки iQOO 13, а благодаря данным, опубликованным информатором Smart Pikachu, стали известны дополнительные подробности о характеристиках и дизайне новинок, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

iQOO 12. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон iQOO 13 получит новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и выделенный графический чип, повышающий игровые возможности устройства.

Кроме того, было заявлено, что новинка обзаведётся высококачественными камерами, в том числе перископическим телеобъективом, макродатчиком и будет поддерживать 100-кратный гибридный зум.

Внешне новый смартфон будет мало чем отличаться от модели предшествующего поколения — новинке приписывается наличие прямоугольного модуля камеры, расположенного в верхнем левом углу задней панели, и плоского дизайна дисплея.

По данным информатора, запуск iQOO 13 состоится в том же месяце, что и дебют серии iQOO 12 в прошлом году — ожидается, что это произойдёт в ноябре текущего года.

Помимо этого, была упомянута ещё одна модель от китайского производителя, а именно iQOO Neo 9 Pro+, которая будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — её дебют должен состояться уже в следующем месяце.