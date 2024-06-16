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Игровой монитор Philips 27M3N3540P получил 27-дюймовую 2K-панель с частотой 240 Гц и цену до $250
Новинка предлагает ряд возможностей по сравнительно доступной стоимости.

Компания Philips презентует свою новую модель игрового монитора 27M3N3540P с высокими показателями и конкурентоспособной ценой, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 27M3N3540P получил панель Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс, что обеспечит плавное и чёткое изображение с минимальным размытием картинки даже в самых динамичных игровых сценах.

Кроме того, новинка характеризуется яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1 и охватом 99 и 95 % цветовых пространств sRGB и DCI-P3 соответственно, благодаря чему обеспечивается широкий диапазон цветов и точную их передачу.

Монитор имеет несколько разъёмов для подключения, в том числе два порта HDMI 2.1, один разъём DisplayPort 1.4 и 3.5-мм аудиовыход, что даёт выбор для пользователей при подсоединении новинки к различным устройствам.

Помимо этого, монитор снабжается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать его положение в соответствии с предпочтениями и требованиями пользователей, а также совместим со стандартом VESA формата 100x100 мм, что позволяет зафиксировать его на стене.

В настоящее время игровой монитор Philips 27M3N3540P доступен для покупки в магазине JD.com по цене в 1699 юаней, что эквивалентно 234 долларам США или 21 000 рублей.

#philips 27m3n3540p
Источник: gizmochina.com
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