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Смартфон Oppo Reno 12F 5G с чипом MediaTek Dimensity 6300 появился на сайте Geekbench
Новинка должна дебютировать через несколько дней.

Накануне своего ожидаемого запуска смартфон Oppo Reno 12F 5G появился в списке протестированных устройств Geekbench, продемонстрировав ряд своих характеристик, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Oppo Reno 11F 5G. Источник фото: Gadgets 360/Oppo

На сайте Geekbench смартфон Oppo Reno 12F 5G, указанный как CPH2637, представлен с восьмиядерным чипсетом, оснащённым двумя высокопроизводительными ядрами с тактовой частотой 2.4 ГГц и шестью ядрами с частотой 2.0 ГГц, а также встроенным видеоядром Mali-G57, что указывает на наличие чипа MediaTek Dimensity 6300.

Кроме того, тестируемое устройство имеет 8 ГБ ОЗУ и функционирует под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте новинка показала результат в 677 баллов, а в многоядерном — 1415 очков.

Источник фото: Gizmochina/Geekbench

Ранее стало известно, что новая модель может получить аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Кроме того, новинка была замечена на сайте Бюро индийских стандартов (BIS), что предполагает её запуск сразу в нескольких регионах, хотя в Индии она и может получить другое название.

Ожидается, что дебют модели смартфона Oppo Reno 12F 5G состоится 18 июня текущего года.

#oppo reno 12f 5g
Источник: gizmochina.com
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Смартфон Oppo Reno 12F прошёл тестирование на Geekbench с процессором Dimensity 6300
В списке Geekbench появился смартфон Oppo Reno 12F: Ожидаемые характеристики
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