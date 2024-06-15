Компания перечислила сразу несколько заблуждений, связанных с процессом перехода.

Компания Microsoft продолжает уговаривать своих клиентов, использующих Windows 10, перейти на операционную систему Windows 11 — несколько месяцев назад софтверный гигант развернул агрессивную кампанию по рекламе новой версии ОС, демонстрируя пользователям назойливые баннеры, а сейчас решил расширить свои методы, обозначив несколько «мифов» о Windows 11 и успешно «развенчав» их, говорится в публикации сайта Neowin.

реклама

Источник фото: PC World/Microsoft

В своём официальном блоге представители Microsoft объяснили своим клиентам, что Windows 11 практически не отличается от Windows 10, а переход на новую версию ОС подобен обычному обновлению. Также было отмечено, что Windows 11 была разработана на основе Windows 10 и даже имеет её номер версии, что обеспечивает максимальную совместимость.

К основным мифам, связанным с Windows 11, компания причислила необходимость полного перехода в облачную среду для развёртывания новой версии ОС, риски несовместимости некоторых приложений, падение производительности труда в связи с изменениями в интерфейсе, а также повышенные затраты в процессе перехода.

Подводя итог, представитель Microsoft заявил, что переход с Windows 10 на Windows 11 необходимо осуществлять с уверенностью, считая данный процесс вполне обычным, несмотря на возможные проблемы.

При этом каких-либо конкретных пояснений, как именно избежать возможных трудностей при обновлении Windows 10 до Windows 11, предоставлено не было, в том числе не рассматривался вопрос, что делать, если компьютер не соответствует минимальным системным требованиям, предъявляемым Microsoft для установки новой версии ОС.