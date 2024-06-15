Некоторые сотрудники злоупотребляют возможностью удалённой работы.

Ряд компаний допускают возможность удалённой работы для некоторых своих сотрудников, которые не всегда добросовестно используют данную возможность, позволяя себе обманывать своих работодателей при помощи различных ухищрений, в том числе программного обеспечения, имитирующего рабочую активность, что и произошло с несколькими работниками крупного финансового учреждения, расположенного в США, говорится в публикации сайта TechSpot, ссылающегося на материал издания Bloomberg.

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Источник фото: Pixabay

Как говорится в отчёте Управления по регулированию финансовой индустрии США, более двенадцати сотрудников американского банка Wells Fargo, работавших в подразделении по управлению активами и инвестициями, были уволены в результате проведения внутренней проверки, показавшей, что работники использовали ПО и методы, позволяющие вводить в заблуждение руководство финансовой организации путём имитации активности клавиатуры и мыши, что позволяло им поддерживать видимость своей плодотворной работы.

Подобные финансовые учреждения не слишком жалуют удалённых сотрудников, так как данная сфера деятельности требует особого контроля над действиями своих работников во избежание злоупотреблений полномочиями и утечки персональных данных клиентов.

При этом Wells Fargo, входящий в топ-4 крупнейших банков США, отмечает, что его сотрудники должны придерживаться высочайших стандартов в процессе выполнения своих обязанностей, хотя высшее руководство данного финансового учреждения, судя по всему, тоже не всегда выполняло предъявляемые к ним требования — как сообщает источник, несколько лет назад банку пришлось заплатить миллиарды долларов в связи с множеством исков от гражданских лиц и организаций, которые пострадали от неправомерных действий сотрудников финансового учреждения, открывшего более двух миллионов поддельных аккаунтов для повышения своих финансовых показателей.

Кроме того, в ходе данного процесса один из менеджеров Wells Fargo получил три года условно, а бывшему генеральному директору банка запретили работать в финансовой сфере навсегда.