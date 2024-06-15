Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Один из крупнейших банков США уволил часть своих работников за имитацию активности клавиатуры и мыши
Некоторые сотрудники злоупотребляют возможностью удалённой работы.

Ряд компаний допускают возможность удалённой работы для некоторых своих сотрудников, которые не всегда добросовестно используют данную возможность, позволяя себе обманывать своих работодателей при помощи различных ухищрений, в том числе программного обеспечения, имитирующего рабочую активность, что и произошло с несколькими работниками крупного финансового учреждения, расположенного в США, говорится в публикации сайта TechSpot, ссылающегося на материал издания Bloomberg.

реклама

Источник фото: Pixabay

Как говорится в отчёте Управления по регулированию финансовой индустрии США, более двенадцати сотрудников американского банка Wells Fargo, работавших в подразделении по управлению активами и инвестициями, были уволены в результате проведения внутренней проверки, показавшей, что работники использовали ПО и методы, позволяющие вводить в заблуждение руководство финансовой организации путём имитации активности клавиатуры и мыши, что позволяло им поддерживать видимость своей плодотворной работы.

Подобные финансовые учреждения не слишком жалуют удалённых сотрудников, так как данная сфера деятельности требует особого контроля над действиями своих работников во избежание злоупотреблений полномочиями и утечки персональных данных клиентов.

При этом Wells Fargo, входящий в топ-4 крупнейших банков США, отмечает, что его сотрудники должны придерживаться высочайших стандартов в процессе выполнения своих обязанностей, хотя высшее руководство данного финансового учреждения, судя по всему, тоже не всегда выполняло предъявляемые к ним требования — как сообщает источник, несколько лет назад банку пришлось заплатить миллиарды долларов в связи с множеством исков от гражданских лиц и организаций, которые пострадали от неправомерных действий сотрудников финансового учреждения, открывшего более двух миллионов поддельных аккаунтов для повышения своих финансовых показателей.

Кроме того, в ходе данного процесса один из менеджеров Wells Fargo получил три года условно, а бывшему генеральному директору банка запретили работать в финансовой сфере навсегда.

#сша
Источник: techspot.com
1
Показать комментарии (1)
Spirit Aerosystems: Boeing и Airbus установили «поддельный титан» в конструкцию самолетов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
2
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
5
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
+
Технические характеристики камеры Realme GT 6 официально подтверждены
+
Картинки нейросети Stable Diffusion 3 разочаровали пользователей
+
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
231
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
22
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
12
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
53
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
29

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
22:20
Он с собой борща привез в кастрюльке, Ленка наварила.
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
vl
22:17
а вот это: "Я считаю, что 4070 ti просто уничтожена. Разве это конкурент 7900ХТХ?" тоже "Так это не я" ?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Эдуард Рызбаев
22:17
Работал на заводе. У нас участок где стояли састы называли Китай городом
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
Игорь Балаухин
22:12
На каком подходе с24,с24+,с24у? Вы хоть читаете что пишите?
Reuters: политика сдерживания Китая привела к значительному росту смертности от COVID-19
vl
21:58
как я понял, само наличие проблемы с ошибкой ".xsession-errors" , никто из отписавшихся в комментах не отрицает и по умолчанию , защита от такой ошибки не включена в программу установки, а значит Чимб...
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
Александр Пурвин
21:54
Владимировичь всё сказал... 🤣
«Мирный процесс без России немыслим»: вступительное слово президента Швейцарии на «саммите мира» по Украине
Александр Пурвин
21:53
и сколько бы процессоров не пихали в эту даже бесплатную штуку, играть то во что? Назовите фамилии и кто пилит в наглую!
Минпромторг запускает поиски разработчика для создания российской игровой консоли
Александр Пурвин
21:50
затопить эту дочь, потому как там нечисто
Reuters: NASA перенесло возвращение космического корабля Starliner c МКС на Землю
Зю
21:48
Чёт знакомое название... Wells Fargo помогал Bitfinex'у отмывать бабло до 2017 года, пока те совсем наглеть не начали.
Один из крупнейших банков США уволил часть своих работников за имитацию активности клавиатуры и мыши
Bromka
21:43
Предположительно связанные с российскими властями боты опубликовали за последние сутки 120 тысяч постов с фейковыми цитатами знаменитостей. Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алену Делону и другим п...
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем