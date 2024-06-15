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Маск: Использование роботов-гуманоидов Optimus увеличит стоимость Tesla до 25 триллионов долларов
Если планы будут реализованы, то это повысит капитализацию компании в 43 раза.

Американский предприниматель Илон Маск возлагает большие надежды на новую разработку возглавляемой им компании Tesla, робота-гуманоида Optimus, считая, что она увеличит стоимость автопроизводителя в десятки раз, говорится в материале сайта Neowin, ссылающегося на публикацию издания CNBC.

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Источник фото: Bots & Drones UK

Выступая перед акционерами, Илон Маск заявил, что в будущем человекоподобные роботы Optimus, схожие с C-3PO из «Звёздных войн», смогут выполнять целый ряд различных задач, в том числе в образовательных учреждениях, сфере услуг, а также в производственных процессах на заводах Tesla, отметив, что капитализация компании благодаря этому увеличится с текущих 580 миллиардов долларов до 25 триллионов долларов в будущем, то есть в 43 раза.

При этом Маск отметил, что является патологическим оптимистом, что намекает на его достаточно завышенные ожидания от внедрения роботов-гуманоидов в технологические процессы Tesla.

Американский миллиардер сообщил, что производство человекоподобных роботов Optimus в ограниченном количестве стартует уже в следующем году, после чего боты будут испытаны на заводах Tesla. При этом Илон Маск не назвал сроков реализации планов по увеличению капитализации компании в несколько десятков раз.

Отмечается, что в настоящий момент стоимость пяти сотен самых успешных публичных мировых компаний достигает около 45.5 триллиона долларов, поэтому в случае успеха Маска капитализация Tesla будет составлять более половины данного показателя.

По словам инвестора Кэти Вуд, стоимость акций Tesla может пойти резко вверх благодаря успешному запуску проекта беспилотного такси, увеличив капитализацию компании до 8 триллионов долларов, но пока что это лишь оптимистичные прогнозы.

#tesla #илон маск #optimus
Источник: neowin.net
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