Процесс перехода на российский софт может занять от трёх до пяти лет.

Несмотря на заградительные меры против компаний и организаций, зарегистрированных в России, со стороны Запада и значительного роста объёмов закупок отечественного ПО, российские предприятия по-прежнему не могут отказаться от западного софта, хоть и пиратского, в частности САПР, пишет сайт CNews, ссылаясь на информацию издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что начиная с 2022 года целый ряд американских и европейских разработчиков ПО объявил об уходе с российского рынка, запретив компаниям, зарегистрированным в РФ, пользоваться своим софтом, что спровоцировало рост использования нелицензионного программного обеспечения в России.

Отмечается, что на российском рынке САПР до 2022 года лидировала зарубежная компания AutoCAD, занимавшая около 90% рынка в РФ, а в настоящий момент свою долю существенно нарастили отечественные аналоги — Компас-3D и nanoCAD.

При этом несмотря на то, что доля закупок отечественных САПР по официальным отчётам к концу прошлого года в денежном исчислении достигла 90%, фактически российские компании продолжают пользоваться зарубежным софтом в данной области, причём даже пиратским.

Системы автоматизированного проектирования (САПР) широко распространены в различных сферах бизнеса и производства, в том числе в машиностроении, химической промышленности, строительстве, металлургии, автомобилестроении и ряде других отраслей. При этом работы над большинством проектов могут длиться в течение нескольких месяцев или лет, поэтому отказ от иностранного софта в настоящее время весьма затруднителен.

Как прогнозирует источник, постепенный переход на отечественное ПО будет происходить благодаря завершению старых проектов, при работе над которыми использовался западный софт, а весь процесс займёт около 3-5 лет.