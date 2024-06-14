Microsoft будет тестировать функцию Recall в рамках программы Windows Insider.

Противоречивая функция Recall для устройств под брендом Copilot+ PC, вызвавшая неоднозначную реакцию пользователей, судя по всему, не будет выпущена для широкого круга лиц в намеченные сроки, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: The Verge/Microsoft

В своём официальном блоге компания Microsoft заявила, что повременит с выпуском Recall в широкий доступ, хотя ранее намеревалась сделать это уже 18 июня текущего года, отметив, что функция переходит в стадию предварительной версии, распространяемой в рамках программы Windows Insider, благодаря чему сообществом будут оценены все её возможности и приняты меры в случае несоответствия новой функции принятым стандартам качества и безопасности.

Софтверный гигант сообщил, что данный шаг был вызван стремлением компании более подробно изучить отзывы пользователей с целью повышения надёжности новой функции, отдельно отметив, что разработчики из Microsoft ставят безопасность на первое место, поэтому оснастили Recall дополнительными средствами защиты в виде необходимости аутентификации при помощи Windows Hello для доступа к зашифрованным данным. Дополнительную информацию о доступности предварительной версии компания опубликует позже. Для использования Recall понадобится устройство Copilot+ PC.

Анонсированная в мае функция Recall вызвала шквал негативных отзывов со стороны специалистов, посчитавших, что её механизм работы, предусматривающий фиксацию действий пользователей при помощи скриншотов экрана каждые несколько секунд, несёт в себе угрозу безопасности и сохранности конфиденциальных данных. В ответ на это Microsoft усилила меры по защите пользовательской информации в Recall, заверив, что о каких-либо угрозах для безопасности не может быть и речи, но, судя по всему, решила ещё больше доработать новую функцию, чтобы не подвергать опасности данные своих клиентов.