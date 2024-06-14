В Пекине осудили данное решение и пообещали ответить.

Продолжающаяся экспансия китайских электромобилей на рынки Европы и США заставляет американское и европейское правительства реагировать соответствующим образом в целях декларируемой защиты своих автопроизводителей, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: Известия

Сообщается, что Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца в ЕС будет введена дополнительная пошлина на электрокары, произведённые в Китае, варьирующаяся от 17 до 38 процентов и добавляющаяся к уже существующим тарифам на ввоз китайских электромобилей, составляющим 10 процентов.

Отмечается, что в зависимости от производителя пошлина будет разной — для BYD и Geely она составит 17-20 процентов, для европейских автопроизводителей Mercedes и Renault, экспортирующих электрокары из Китая, будет достигать 21 процента, а к моделям китайской компании SAIC будет применён 38-процентный сбор.

Хотя размеры новой заградительной пошлины в Европе несколько уступают росту тарифов на ввоз электрокаров из Китая в США, которые увеличились на 100 процентов, повышение стоимости китайских электромобилей может больно ударить по кошельку рядовых европейских граждан — эксперты прогнозируют, что цены на ряд моделей электрокаров, экспортируемых из Китая в Европу, в следующем месяце могут увеличиться почти вполовину, что снизит их доступность для населения.

Как заявили в ЕС, ввод новых заградительных пошлин связан с нечестной конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, которые получают субсидии от своего государства, что позволяет им наводнять европейские рынки моделями по искусственно заниженным ценам. Отмечается, что одним из основных инициаторов данного шага стала Франция.

Хотя представители Европейской комиссии и заявляют, что готовы к диалогу с Китаем, Пекин посчитал шаг о вводе дополнительных пошлин дискриминационном и протекционистским, заявив, что примет ответные меры.