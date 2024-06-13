Oppo F27 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+ представлены в одной и той же ценовой категории.

Китайская компания Oppo презентовала свою новую модель смартфона среднего класса F27 Pro+, которая, как заявляет производитель, выгодно отличается от конкурентов своим ударопрочным и водонепроницаемым корпусом — эксперты сайта Gizmochina сравнили новинку с ещё одной среднебюджетной моделью, Redmi Note 13 Pro+, по ряду параметров и дали рекомендации по выбору.

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Источник фото: Gizmochina

По данным производителя, корпус смартфона Oppo F27 Pro+ является ударопрочным, имея сертификат военного уровня MIL-STD-810H, и выдерживает падение с высоты около 1.8 метра. Также он не боится воздействия пыли, погружения в воду и мощных струй высокой температуры, что соответствует стандарту IP69, в то время как Redmi Note 13 Pro+ имеет более скромный сертификат IP68, что позволяет ему лишь погружаться в воду и не быть восприимчивым к пыли.

С точки зрения производительности модель под брендом Redmi выходит вперёд, так как снабжается более мощным 4-нм чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Ultra, а конкурент имеет в своём распоряжении лишь 6-нм чипсет Dimensity 7050 — при обычном использовании разница, конечно, не так заметна, а вот в ресурсоёмких задачах, таких как игры, Redmi Note 13 Pro+ будет быстрее.

Система камер смартфона Redmi также более универсальна — модель имеет три датчика на задней панели, в том числе 200-Мп основной сенсор, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макродатчик, а устройство от Oppo получило лишь две камеры, а именно 64-Мп основной сенсор и 2-Мп макродатчик. На фронтальной панели Redmi Note 13 Pro+ расположена 16-Мп селфи-камера, а Oppo F27 Pro+ оснащается 8-Мп камерой для селфи и видеозвонков.

По цене новинка выглядит в более выгодном свете по сравнению с конкурентом — стартовая стоимость Oppo F27 Pro+ составляет 335 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ и 359 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, в то время как Redmi Note 13 Pro+ в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ на старте продаж стоил около 383 доллара, а сейчас предлагается за 371 доллар.

Подводя итог, эксперты источника отметили, что Oppo F27 Pro+ представляет собой надёжную модель, которая не подведёт даже при самых неблагоприятных погодных условиях, но новинка стоит всего на 12 долларов дешевле Redmi Note 13 Pro+, который выглядит более сбалансированным благодаря мощному чипу и богатому выбору камер, поэтому рекомендуют отдать предпочтение модели под брендом Redmi.