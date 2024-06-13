Новинка выпускается с 4 или 6 ГБ ОЗУ.

Ассортимент мобильных устройств под брендом Honor без особой помпы пополнился новым бюджетным смартфоном X6b, отличающимся ярким дизайном и ёмким аккумулятором, сообщается в материале сайта GSMArena.

реклама

Смартфон Honor X6b получил чипсет MediaTek Helio G85, оснащённый двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой до 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 1.8 ГГц, а также видеоядром ARM Mail G52 MC2. Устройство выпускается в версиях с 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки расположена 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, датчик глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2.4 и светодиодная вспышка, а на передней можно обнаружить 5-Мп селфи-камеру с диафрагмой f/2.2.

Новая модель располагает 6.56-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720x1612 точек и частотой обновления 90 Гц, батареей ёмкостью 5200 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 35 Вт, поддерживает функцию Magic Capsule, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, имеет два слота для сим-карт и функционирует под управлением операционной системы Android 14 с надстройкой в виде MagicOS 8.0.

Источник фото: GSMArena

Новинка выпускается в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Midnight Black), зелёном (Forest Green), голубом (Ocean Cyan) и фиолетовом (Starry Purple). Официальной информации о ценах не предоставляется, но в Великобритании в магазинах за версию с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ просят от 137 фунтов стерлингов, что соответствует 175 долларам США или 15 500 рублей.