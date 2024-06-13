Компания объясняет данный процесс необходимостью обеспечения безопасности.

Специалисты Microsoft продолжают совершенствовать операционные системы Windows 11 и Windows 10, попутно сообщая об истечении срока поддержки для последней, имеющей версию 21H2, в результате чего ОС будет принудительно обновлена до более свежей версии, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Как говорится на официальном сайте Microsoft, 11 июня текущего года обслуживание ОС Windows 10 21H2 редакций Enterprise, IoT Enterprise и Education подошло к концу, поэтому обновление за июнь 2024 года будет последним для данной версии.

Компания отмечает, что после этой даты апдейты для Windows 10 21H2 выпускаться не будут, что несёт в себе угрозу безопасности и сохранности конфиденциальных данных, поэтому в ближайшее время будет инициировано принудительное обновление неадминистрируемых систем до свежей версии Windows 10 22H2, благодаря чему будет обеспечена дальнейшая поддержка и выход обновлений, устраняющих ошибки и защищающих данные пользователя.

Хотя окончание бесплатной поддержки стандартных версий Windows 10 истекает лишь в октябре следующего года, Microsoft в очередной раз настоятельно порекомендовала пользователям, которые обладают компьютерами, соответствующими минимальным требованиям, предъявляемым компанией, перейти на Windows 11.

Также софтверный гигант напомнил, что LTSC-версии Windows 10 обладают поддержкой вплоть до января 2027 года, которую можно затем расширить до 2032 года.