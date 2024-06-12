Кроме того, клавиатура Nubia Redmagic 1S снабжена RGB-подсветкой и рядом других возможностей.

Китайская компания Nubia презентовала механическую клавиатуру Redmagic 1S, которая, благодаря ряду своих характеристик и функций, может заинтересовать геймеров и энтузиастов, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Механическая клавиатура Nubia Redmagic 1S имеет многослойную систему прокладок, позволяющую минимизировать уровень шума и вибрации, и 1.47-дюймовый дисплей, расположенный в правом верхнем углу, на который могут выводиться параметры системы, обои Red Magic, а также изображения и GIF-файлы, выбранные пользователем. Рядом с экраном находится специальный элемент управления, благодаря которому можно настраивать различные функции.

Кроме того, новинка снабжена тремя вариантами переключателей (Huano Matcha Latte V2, Black Gold Red Switch и Black Gold Tea Switch) с возможностью их горячей замены, предназначенными для разных стилей набора.

Также устройство имеет расширенные возможности подключения при помощи беспроводного канала 2.4 ГГц, Bluetooth-соединения или проводного подключения с использованием USB Type-C. Клавиатура совместима с операционной системой macOS при помощи специальной комбинации клавиш переключения.

Помимо этого, Nubia Redmagic 1S получила RGB-подсветку, отображающую 16.77 млн цветов, и поддерживает соединение Magic Light Interconnection, обеспечивающее синхронизацию эффектов на нескольких устройствах Redmagic.

Автономность устройства поддерживается аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА·ч, обеспечивающей до 200 часов работы без необходимости подзарядки.

Новинка выпускается в двух версиях (Dawn Transparent и Mora Customized) и поступит в продажу 18 июня по цене 649 юаней, что эквивалентно 89 долларам или 8000 рублей.