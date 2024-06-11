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Флагманские игровые смартфоны серии RedMagic 10 могут получить чип Snapdragon 8 Gen 4 с активной СО
Смартфоны серии RedMagic 10 могут дебютировать в ноябре.

В четвёртом квартале текущего года должны выйти новые модели игровых смартфонов серии RedMagic 10, о чём в социальной сети Weibo сообщает известный информатор Smart Pikachu, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, линейка игровых смартфонов RedMagic 10 будет оснащаться чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 флагманского класса, охлаждаемым активной СО, OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1.5K, а также ёмким аккумулятором на 6500 мА·ч.

Что из себя представляет активная система охлаждения (СО) для новинок, пока не ясно, но предполагается, что она может иметь вентилятор с подсветкой, как и у моделей предшествующего поколения.

Игровая принадлежность линейки смартфонов RedMagic 10 будет выражена не только производительным чипом, но и специальными кнопками, улучшающими управление в мобильных играх, что не слишком удивительно, учитывая оснащение прошлых моделей.

Ожидается, что серия RedMagic 10 будет насчитывать как минимум три модели, в том числе Red Magic 10, Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Как заявляет информатор, запуск новинок состоится в ноябре текущего года.

#snapdragon 8 gen 4 #redmagic 10
Источник: gizmochina.com
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