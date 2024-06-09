Новинка может получить чип MediaTek Dimensity 9300+ и 50-Мп основную камеру.

В ближайшем будущем Xiaomi расширит свою линейку мобильных устройств под брендом Redmi, выпустив модель смартфона Redmi K70 Ultra, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных GSMA IMEI, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Запись, обнаруженная журналистами источника, подтверждает, что Redmi K70 Ultra имеет модельный номер «2407FRK8EC», а буква «C» в конце указывает, что устройство предназначено для китайского рынка.

Отмечается, что официально Redmi K70 Ultra может быть запущен только в Китае, а на глобальном рынке он может дебютировать под названием Xiaomi 14T Pro, который ранее также появлялся в базе данных IMEI.

При этом информацию о характеристиках данная утечка не раскрывает, но ранее уже стало известно, что устройство могут оснастить OLED-панелью с разрешением 1.5K, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ, а также ёмкой аккумуляторной батареей на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Кроме того, Redmi K70 Ultra приписывают наличие 50-мегапиксельной основной камеры совместно со сверхширокоугольным модулем и макрокамерой, а также премиального дизайна, отличающегося металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью. Также устройство должно получить защиту от пыли и влаги, что должно уберечь смартфон от негативных воздействий окружающей среды.

Некоторые источники предполагают, что запуск Redmi K70 Ultra состоится в текущем или следующем месяце, но стоит дождаться официального заявления Xiaomi.