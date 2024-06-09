Новинка должна заинтересовать опытных геймеров.

Американская компания ViewSonic презентовала свою новую модель монитора, предназначенную для геймеров, предпочитающих игры с динамично меняющейся картинкой, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Монитор ViewSonic XG2536 получил панель, произведённую с использованием технологии IPS, с диагональю 24 дюйма, разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 280 Гц и временем отклика 5 мс, что должно обеспечить плавную картинку в играх, которая устроит даже самых требовательных геймеров. Кроме того, новинка характеризуется яркостью 300 нит, значением статической контрастности 1000:1 и может обеспечить качественную цветопередачу с глубиной цвета 8 бит и широкий цветовой охват в 99 и 98 % гаммы sRGB и NTSC соответственно.

Устройство имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение дисплея по разным осям для удобства геймеров, а также снабжено парой 2 Вт динамиков и подсветкой задней панели для любителей эстетики.

Источник фото: Gizmochina/IThome

Помимо этого, новая модель получила один разъём DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, один USB Type-C 3.2 с возможностью зарядки устройств с обеспечением подачи питания мощностью 65 Вт, а также 3.5-мм разъём для наушников.

Стоимость игрового монитора ViewSonic XG2536 составляет около 290 долларов США, что эквивалентно 26 000 рублей. Официальной информации о дате запуска новинки пока не предоставляется.