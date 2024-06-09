Кроме того, владельцы Meizu 21 смогут генерировать изображения на основе текстовых подсказок.

Смартфоны Meizu 21 и Meizu 20 Pro получили обновление Flyme до версии 10.5.5.1A, которое принесло ряд новых возможностей и исправление некоторых ошибок, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: SamMobile

Стабильная версия Flyme 10.5.5.1A позволяет обладателям модели Meizu 21 генерировать изображения при помощи текстовых описаний, на основании которых искусственный интеллект претворит идеи пользователя в реальность. Также обновление добавляет возможность удаления ненужных объектов с изображений — достаточно лишь обвести их, чтобы ИИ исключил лишние предметы и людей, заменив их сгенерированным фоном.

Модель Meizu 20 Pro также обзавелась функцией удаления ненужных деталей с изображения при помощи технологий искусственного интеллекта благодаря обновлению Flyme до версии 10.5.5.1A, но ИИ-способностей генерации изображений при помощи текстовых подсказок не получила.

Помимо новых возможностей обновление исправило целый ряд ошибок, в том числе устранило проблемы с TikTok, TalkBack, фронтальной камерой, контактами, журналами вызовов, календарём, обменом изображениями с использованием распознавания экрана Aicy и сменой обоев.