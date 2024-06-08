По характеристикам новинка весьма схожа с Redmi 13 4G.

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку смартфонов POCO M6, ранее презентовав модели POCO M6 5G, POCO M6 Pro 5G и POCO M6 Pro 4G, а сейчас представляя POCO M6 4G, которая на глобальном рынке будет продаваться под названием POCO M6, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Новинка представляет собой ребрендинг модели Redmi 13 4G с некоторыми изменениями в дизайне, но практически с теми же комплектующими — устройство снабжается чипом Mediatek Helio G91 Ultra, 6.79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, контрастностью 1500:1 и максимальной яркостью HBM 550 нит, 108-мегапиксельной основной камерой с трёхкратным оптическим зумом и 2-мегапиксельной макрокамерой, а также фронтальным модулем на 13 мегапикселей, обеспечивающим запись видео с разрешением до 1080p и частотой 30 кадров в секунду.

Кроме того, новинка оснащается ёмкой аккумуляторной батареей на 5030 мА·ч и поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Xiaomi установила следующие цены на POCO M6 — за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти просят от 129 долларов, а версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ оценивают от 149 долларов.