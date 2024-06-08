Новинка имеет целый ряд достоинств при конкурентоспособной цене.

Китайский технологический гигант Huawei, хорошо известный во всём мире благодаря целому ряду продуктов в категории бытовой электроники, уже несколько лет пробует себя и в области автомобилестроения — в прошлом году компания представила свой новый бренд электромобилей Luxeed, выпустив совместно с Chery первую модель данной марки, электрический седан Luxeed S7, а в текущем году намеревается представить ещё одну модель электрокара, Luxeed S9, которая может составить конкуренцию Tesla Model Y в Китае, говорится в материале сайта ArenaEV.

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Дизайн купе-кроссовера Luxeed S9 имеет ряд характерных элементов, придающих ему спортивный вид — новинка отличается улучшенными аэродинамическими свойствами, покатой линией капота с закрытой передней частью и тонкими светодиодными фарами, соединёнными полосой. На крыше электромобиля установлен фирменный датчик LiDAR от Huawei, который предполагает использование электрокара в беспилотном режиме.

Новая модель основана на платформе Chery E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой, а также, как ожидается, унаследует трансмиссию от седана Luxeed S7, предлагающего как заднеприводный, так и полноприводный варианты мощностью 288 и 489 л.с. соответственно.

Кроме того, электрокар будет выпускаться в модификациях с тремя разными аккумуляторными батареями — LFP (62 кВт⋅ч), M3P (82 кВт⋅ч) и NMC (100 кВт⋅ч). Это предоставит покупателям возможность выбора в зависимости от их потребностей и предпочтений. Отдельно журналисты источника выделяет аккумулятор M3P производства CATL, который представляет собой LMFP-батарею, но, как заявляет производитель, отличается повышенной ёмкостью зарядки и разрядки благодаря легированию решётчатой структуры устройства магнием, алюминием и цинком.

Источник фото: ArenaEV

Электрокар Luxeed S9 оснащён кузовом Xmotion 2.0, конструкция которого была разработана с учётом повышения управляемости и обеспечения дополнительных мер безопасности при вождении, системой помощи водителю Huawei ADS 3.0 и новейшим проекционным дисплеем дополненной реальности Huawei 2.0 AR-HUD, благодаря которому необходимая информация проецируется на лобовом стекле.

Ожидается, что стоимость Luxeed S9 будет варьироваться в пределах от 300 до 400 тысяч юаней (от 3.7 до 4.9 млн рублей), что позволит новой модели конкурировать с Tesla Model Y на китайском рынке.