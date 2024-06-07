Realme продолжает совершенствовать свои технологии.

Китайская компания Realme уже несколько лет совершенствует свои технологии быстрой зарядки мобильных устройств, а в свежем интервью на YouTube руководитель отдела маркетинга Realme Global Фрэнсис Вонг рассказал о новых достижениях производителя в данной сфере, подтвердив информацию, появившуюся в сети Интернет ранее, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как сообщает представитель Realme, в настоящее время специалисты компании тестируют технологию зарядки мощностью 300 Вт. Отмечается, что производитель постепенно наращивал потенциал своих зарядных устройств — в 2021 году компания представила технологию зарядки DartCharge, позволяющую полностью зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 4300 мА·ч за 33 минуты, в 2022 году презентовала модель GT Neo 3 с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт, благодаря чему аккумулятор на 4500 мА·ч заряжался от 0 до 50 % за 5 минут, а в прошлом году представила 240-Вт зарядку для флагманской модели Realme GT Neo 5, что дало возможность её обладателям полностью заряжать батарею менее чем за 10 минут.

При этом какими-либо подробностями о доступности данной технологии для широкого круга лиц и её реализации для конкретных моделей Фрэнсис Вонг не поделился. Источник отмечает, что зарядка высокой мощности, позволяющая быстро восстанавливать заряд батарей мобильных устройств, имеет и ряд недостатков — она может привести к более высокому нагреву смартфонов, что пагубно влияет на срок службы аккумуляторов, и требует от производителей применения более эффективных систем охлаждения, что негативно отражается на стоимости устройств.

В настоящее время единственным брендом, продемонстрировавшим технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт, позволяющую полностью зарядить смартфон чуть менее чем за пять минут, является Redmi.