По словам представителей компании, данное нововведение не несёт угрозы личной информации пользователей.

Анонсированная несколько дней назад функция Recall для ПК на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, неофициально работающая и на системах с другими моделями CPU, вызвала противоречивые отзывы у пользователей и специалистов, поэтому Microsoft поспешила выступить с заявлениями, согласно которым проблемы с данной функцией исключены, и продолжает это делать до сих пор — как говорится в публикации сайта Windows Latest, представитель компании, выступая на научной конференции, рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и сохранности конфиденциальных данных в Windows 11 при использовании функции Recall.

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Источник фото: Windows Central

Всё дело в том, что новая функция Recall, позволяющая пользователям вспоминать определённые свои действия, совершённые в прошлом, в процессе работы делает снимки экрана каждые 5 секунд, что вызвало негативную реакцию не только у обычных клиентов Microsoft, но и у ряда специалистов, посчитавших, что такие действия могут нести угрозу конфиденциальным данным.

Отвечая на вопросы участников конференции, представитель Microsoft отметил растущую важность искусственного интеллекта, добавив, что ИИ-функция Recall, собирающая информацию о действиях пользователей, хранит все данные локально и в зашифрованном виде, а о передаче информации на сторонние серверы не может быть и речи.

Чуть ранее один из исследователей выяснил, что функция Recall использует полученные изображения, чтобы при помощи искусственного интеллекта извлечь из них всю текстовую информацию и сохранить её в базе данных SQLite. Также специалист подтвердил заявления Microsoft, согласно которым вся информация, полученная функцией Recall, хранится локально, не передаваясь в облако.

При этом отмечается, что функция Recall в настоящий момент не проводит какой-либо модерации поступающей информации, поэтому в её базу данных могут с лёгкостью попасть пароли и другие конфиденциальные сведения о пользователе. Кроме того, существует проблема возможного взлома, когда злоумышленник может получить доступ к базе данных Recall, поэтому вопрос с безопасностью новой функции до сих пор остаётся открытым.