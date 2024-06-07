Все работы по данному проекту должны быть завершены к 2030 году.

Развитие экономики во многом зависит от создания эффективных логистических путей, поэтому строительство мостов и магистралей является одной из первоочередных задач, которые стоят перед региональными и федеральными властями — как заявил в разговоре с журналистами новостного агентства «РИА Новости» глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в ближайшем будущем будет начато строительство нового моста, соединяющего берега реки Лена.

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Источник фото: Российская газета/пресс-служба главы и правительства Республики Саха

По словам министра, все организационные вопросы по строительству данного инфраструктурного объекта в Якутии, включённого в мастер-планы развития региона, уже решены, поэтому в следующем году приступят непосредственно к воплощению планов в жизнь. Также он отметил, что мост через реку Лена, строительство которого начнётся в следующем году, будет завершён к 2030 году.

Рассказывая о финансовых аспектах данного проекта, Алексей Чекунков сообщил, что на его реализацию выделено по 50 процентов средств как из федерального, так и регионального бюджетов.

Мост, соединяющий два берега реки Лена, является важным инфраструктурным проектом, выполнение которого обеспечит 80 процентов населения Якутии более удобным и эффективным транспортным сообщением. Протяжённость данного сооружения составит более трёх километров. Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказывал, что выполнение данного проекта проводится непосредственно по поручению Президента Российской Федерации.